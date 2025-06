Trump pronto a invocare l'Insurrection Act per le proteste a Los Angeles

"La Guardia nazionale è stata dispiegata a Los Angeles per ristabilire la legge e l'ordine" ha detto il presidente Usa Donald Trump ai giornalisti al seguito prima di partire per Camp David. "Siamo pronti a mandare soldati ovunque, non lasceremo che questo succeda al nostro Paese. Non lasceremo che il nostro Paese venga fatto a pezzi così", ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda sulla possibilità che scoppino altre proteste in città come New York e Chicago. "Saremo molto, molto forti in termini di legge e ordine", ha aggiunto.

Donald Trump ha dichiarato che invocherà l'Insurrection Act se ci sarà un'insurrezione a Los Angeles. "Dipende se ci sarà o meno", ha dichiarato. In teoria, per poter inviare la Guardia Nazionale il presidente avrebbe già dovuto invocare la legge del 18esimo secolo che regola appunto il dispiegamento di quei soldati in situazioni di emergenza. "Al momento non c'è un'insurrezione ma ci sono persone violente e non gliela lasceremo fare franca", ha aggiunto il tycoon.

Trump aveva minacciato di invocare l'Insurrection Act anche nel 2020 contro le proteste in diverse città per l'uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis ma l'allora segretario alla Difesa Mark Esper si oppose affermando che la legge doveva essere invocata "solo in situazioni più urgenti e gravi".