Eruzione in Islanda, Lava minaccia case, vite al sicuro

La lava che si sta riversando dalla fessura apertasi dopo l'eruzione vulcanica di stamattina a sud-ovest della capitale islandese Reykjavik si trova attualmente a una distanza di circa 600 metri dalle abitazioni più alte di Grindavík. Questa località è stata evacuata rapidamente durante la notte a seguito dei primi segnali di un terremoto imminente. In un post su X, il presidente islandese Gudni Johannesson ha rassicurato la popolazione affermando che non vi è alcun pericolo per la vita umana. Tuttavia, ha sottolineato che alcune infrastrutture sono a rischio. Il presidente ha inoltre aggiunto che il traffico aereo non subirà interruzioni. "Abbiamo un'eruzione vulcanica sotto la città", ha dichiarato Olafur Arndal, proprietario di un ristorante a Grindavik, a Eurovision News.