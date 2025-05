Elon Musk prosegue la sua battaglia legale contro OpenAI nonostante le concessioni

Elon Musk non molla e intende procedere con la sua azione legale contro OpenAI, nonostante la startup abbia ceduto alle pressioni e annunciato che la sua no profit manterrà il controllo delle sue attività. "Nulla di quanto annunciato cambia il fatto che OpenAI sta ancora sviluppando un'intelligenza artificiale closed-source a beneficio di Altman, gli investitori e Microsoft", ha detto Marc Toberoff, il legale di Musk, sottolineando che l'annuncio di OpenAI nasconde dei "dettagli cruciali sul presunto controllo da parte della no profit". Musk si sta battendo contro la riorganizzazione di OpenAI, società che ha cofondato e dalla quale poi si è separato perché in disaccordo sulla direzione presa.