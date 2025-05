Elly Schlein: "La Rai deve informare sul referendum, non dire come votare"

"Siamo davanti alla Rai come nelle altre regioni d'Italia per dire che votare è importate, è anche un dovere civico e i cittadini e le cittadine meritano informazione. La Rai non deve dire come votare ma deve informare su come si vota quando si vota e dove si vota. Siamo qui per accendere un faro su questo referendum e accendere un faro sulla mancanza di informazione del servizio pubblico".

Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando al presidio per i referendum davanti a via Teulada, sede della Rai.