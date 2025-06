Matteo Salvini: "Lega e italiani uniti contro l'Ue dominata da burocrati"

"Oggi come ieri la Lega è con voi, la maggioranza degli italiani è con voi: dobbiamo lottare con tutte le armi permesse dalla democrazia per combattere l'Ue dominata da burocrati e banchieri. La minaccia non arriva da est, da improbabili carri armati russi ma dal sud e dai migranti clandestini". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo sul palco della "Festa della Vittoria" dei Patrioti Ue. "Tutti ascoltano le parole saggie di pace del Papa Leone".