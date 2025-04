Sale il bilancio delle vittime dell'elicottero caduto nel fiume Hudson a New York. Secondo Abc, i morti sarebbero almeno tre. A bordo dell'elicottero caduto nel fiume Hudson a New York ci sarebbero stati anche dei bambini. Lo riporta Cbs citando fonti della polizia. Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato informato dell'elicottero caduto nel fiume Hudson e segue gli sviluppi.