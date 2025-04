Economia globale in subbuglio per i dazi Usa: la Russia punta alla stabilità

L'economia globale è attualmente in subbuglio a causa dell'introduzione dei dazi da parte degli Usa, e anche se la Russia non ne è toccata, deve rimanere comunque molto attenta per "ridurre al minimo l'impatto negativo" che la decisione di Washington potrebbe avere sulla sua economia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mosca dovrà mettere in atto "ulteriori sforzi sullo sfondo della turbolenza che si sta attualmente vivendo" per garantire la propria stabilità economica, ha aggiunto il portavoce, citato da Interfax.