Direttiva Ue 2016/343: Nessuna limitazione sulla pubblicazione degli atti processuali

"La direttiva Ue 2016/343 non prescrive limitazioni specifiche per quanto riguarda la pubblicazione da parte della stampa di atti processuali relativi alla fase preprocessuale del procedimento. Fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media, la direttiva prevede soltanto che la diffusione di qualsiasi informazione da parte delle autorità pubbliche ai media rispetti la presunzione di innocenza e non crei l'impressione che la persona sia colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata dalla legge". Lo scrive il commissario Ue alla Giustizia Michael McGrath rispondendo ad un interrogazione dell'Eurodoeputata M5s Valentina Palmisano che chiedeva se la Commissione Ue "ritenesse che il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari sia conforme ai principi di proporzionalità della direttiva (Ue) 2016/343 e alla libertà di stampa sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali".