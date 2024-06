Dichiarazione summit pace riafferma integrità dell'Ucraina

Il comunicato finale approvato non da tutti i partecipanti al vertice di pace in Svizzera "riafferma l'integrità territoriale" dell'Ucraina. Il vertice di pace sull' Ucraina, in corso in Svizzera, afferma nella dichiarazione finale, non firmata da tutti, che "il dialogo tra tutte le parti è necessario per porre fine alla guerra". La dichiarazione finale del vertice per la pace in Ucraina in corso in Svizzera - non firmata tuttavia da tutti i Paesi partecipanti - sollecita il completo scambio di prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini deportati dalla Russia.