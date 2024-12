Decine di morti in scontri a partita di calcio in Guinea

Decine di persone sono rimaste uccise negli scontri tra tifosi durante una partita di calcio a N'Zerekore, nella Guinea sud-orientale, hanno riferito fonti ospedaliere all'Afp, descrivendo scene di violenza di massa. Un medico, parlando in condizione di anonimato, ha detto che "ci sono circa 100 morti" con cadaveri che riempiono l'ospedale locale e l'obitorio. Un altro medico ha parlato di "decine di morti". Nei video pubblicati sui social network - di cui l'Afp non ha potuto verificare l'autenticità - si vedono numerosi corpi. Altri filmati che circolano online mostrano scene di grande confusione nelle strade in seguito allo scoppio degli scontri. "Tutto è iniziato per protestare contro una decisione dell'arbitro. I tifosi hanno poi invaso l'area di gioco", ha detto all'Afp un testimone. Secondo la stampa si trattava di un torneo dedicato al capo della giunta, il generale Mamadi Doumbouya, salito al potere dopo un colpo di stato nel settembre 2021 e da allora diventato presidente. Tali tornei si sono moltiplicati nelle ultime settimane in Guinea, in quello che viene visto come un sostegno ad una possibile candidatura di Doumbouya alle prossime elezioni presidenziali.