De Rossi 'la Roma deve tornare tra le prime 8-16 d'Europa'

"Se devo scegliere una notte europea, scelgo Roma-Barcellona 3-0, una serata assurda. Ma per tanto tempo siamo stati una squadra che finiva sempre tra le prime 8 o sedici di Europa, dobbiamo tornare a essere quella lì". Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con il Feyenoord. Parlando della sua prima partita da allenatore in Europa ha aggiunto: "Sono contento di esordire in Europa, il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, lo scorso anno lo avevo festeggiato con un esonero due ore prima (ride, ndr). Quindi oggi sono contento e soddisfatto di essere qui". Parlando di Pellegrini, invece, lo ha definito "un esempio", mentre sulle differenze tra la sua Roma e quella di Mourinho ha spiegato: "Non posso dire quanto sia diversa, io ho studiato la Roma di Mourinho e l'ho vista sempre da tifoso. Non saprei dire quanto sia differente. In Europa ha ottenuto tanto, quindi spero non sia troppo distante da quella squadra lì arrivando fino in fondo".