Crosetto su Calenda, 'Inutile cagnara'

Il caso Crosetto è un esempio emblematico della modalità 'generazione di rumore' della politica e della magistratura. A tre giorni dall'intervista e dopo quintali di pagine, non sappiamo ancora nulla di più, ma la magistratura ha già gridato al golpe e così anche la destra. Golpe 'dei coriandoli', per usare una citazione storica. Mi pare un'inutile cagnara, da cui escono tutti ammaccati. Proprio ciò di cui non avevamo bisogno. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.