Crosetto, forte preoccupazione per evoluzione crisi

I raid aerei condotti nella notte dagli Stati Uniti contro tre siti iraniani di arricchimento dell'uranio - localizzati nei pressi di Natanz, Arak e Fordow - rappresentano un cambiamento radicale dello scenario strategico in Medio Oriente. Si apre una crisi molto più ampia, la cui evoluzione desta forte preoccupazione. È ragionevole attendersi, da parte dell'Iran, una risposta molto più forte, che potrebbe non limitarsi al solo teatro regionale e coinvolgere obiettivi americani e interessi occidentali in aree sensibili del globo.

Lo afferma in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto.