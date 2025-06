Un cambio di regime in Iran sarebbe "inaccettabile" e l'assassinio della Guida suprema del Paese, Ali Khamenei, "aprirebbe il vaso di Pandora": lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a Sky News.

La Russia reagirebbe "molto negativamente" se l'ayatollah Khamenei venisse ucciso, ha sottolineato Peskov. "La situazione è estremamente tesa e pericolosa non solo per la regione, ma a livello globale", ha aggiunto il portavoce, come riporta oggi Sky News sul suo sito web.