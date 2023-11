Corte dei Conti, urgente concludere revisione Pnrr

È sempre più urgente accelerare la fase di revisione del Piano per eliminare le incertezze, sia per le iniziative che rimarranno gestite nell'ambito del Pnrr sia per quelle che dovranno essere escluse, consentendo ai responsabili e agli attuatori di apportare le opportune modifiche. Questo è quanto emerge dalla Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel primo semestre 2023. I risultati raggiunti dagli obiettivi europei nel Pnrr sono stati buoni: tutti e 28 sono stati raggiunti. I dati relativi alle 54 scadenze con rilievo unicamente nazionale sono stati invece meno performanti: delle scadenze in scadenza a giugno, solo il 74% è stato concluso.