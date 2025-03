Corea del Nord invia altri 3.000 soldati in Russia nel 2023

La Corea del Nord ha inviato altri 3.000 soldati in Russia quest'anno, secondo l'esercito di Seul. Pyongyang - aggiunge la Corea del Sud - sta continuando a fornire anche missili, artiglieria e munizioni per aiutare Mosca a combattere Kiev. "Si stima che altri 3.000 soldati siano stati inviati tra gennaio e febbraio come rinforzi", ha detto il Capo di stato maggiore congiunto di Seul aggiungendo che degli 11.000 militari nordcoreani inizialmente inviati in Russia si ritiene che 4.000 siano stati uccisi o feriti.