Conte, sul simbolo M5s decide la comunità non Grillo

Grillo dice di farci un altro simbolo? "Non esiste un Grillo depositario di un movimento politico alternativo, hanno fondato una forza politica che appartiene agli iscritti. Se una comunità deciderà di cambiare il simbolo lo faremo ma non è nella sua disponibilità". Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte a Mattino Cinque. A chi gli chiede se il simbolo potrebbe essere portato via in Tribunale risponde: "E' stato registrato da Di Maio a nome del M5s e per i partiti politici vale l'uso consolidato del simbolo. Non è di Grillo e non è di Conte".