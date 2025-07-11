Conte, piazzano amici e parenti mentre il Paese rischia grosso

Mentre si piazzano ai vertici di tutto figli, parenti, amichetti e qualche trombettiere di Governo propone addirittura il premio Nobel per l'economia per Meloni - che in Parlamento ha dimostrato di non sapere nemmeno come funzionino i titoli di Stato - nel mondo reale l'Italia rischia grosso: stipendi a picco rispetto al 2021, tre anni di azzeramento della crescita del Pil, 29 mesi su 31 di crollo industriale per molti settori, eccetto il segmento "armi e munizioni" baciato dal Riarmo. Non c'è uno straccio di idea per le aziende e i lavoratori, il Governo sa solo dire no alle tante proposte del M5S che servirebbero a molti, per dire sì a quel che servono solo a loro e ai soliti noti". Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte.

"Dicono no alle nostre proposte per incidere sul costo delle bollette che mettono in ginocchio le imprese, tassando gli extraprofitti di chi fa incassi extra sui costi dell'energia. Dicono sì ad acquisti di gas americano che costa di più a cittadini e aziende", osserva. "Dicono no alle nostre proposte per salario minimo e settimana corta per aumentare la produttività. Dicono sì all'aumento degli stipendi per i ministri e sottosegretari", continua. "Dicono no alle nostre proposte di taglio delle tasse al ceto medio finanziate dall'aumento delle tasse ai colossi del web. Dicono sì agli sconti per i giganti statunitensi di internet che non pagheranno nemmeno più le briciole. E oltre a dire no - conclude Conte - distruggono a suon di burocrazia e meccanismi dannosi misure dei miei Governi che funzionavano per incentivare innovazione, crescita e quindi assunzioni nelle imprese come Transizione 4.0. Non sanno neanche copiare. Non sanno neanche ascoltare. Vanno fermati".