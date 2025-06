Conte e fronte anti-riarmo, 'l'invasione di Mosca deve finire'

"La guerra in corso in Ucraina dimostra il nostro fallimento collettivo nel perseguire le soluzioni diplomatiche necessarie per garantire la pace. Mentre l'invasione illegale della Russia e i continui bombardamenti devono cessare, è importante riconoscere che si sarebbe potuto fare di più attraverso la diplomazia per prevenire e risolvere questa guerra". Lo si legge nella dichiarazione finale della conferenza 'No Rearm, no War', promossa dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e ospitata al Parlamento olandese a L'Aja.