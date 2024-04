Conferenza sulla pace in Ucraina in Svizzera il 15-16 giugno

La conferenza sulla pace in Ucraina si terrà in Svizzera a metà giugno. Lo ufficializza il governo svizzero. La conferenza sulla "Pace in Ucraina" si terrà il 15 e 16 giugno in un hotel di lusso della Svizzera centrale, ha annunciato il governo svizzero. "Le condizioni per una conferenza che dia impulso a un processo di pace sono state sufficientemente soddisfatte. Il primo passo sarà quello di sviluppare un'intesa comune tra gli Stati partecipanti sul percorso per una pace globale, giusta e duratura in Ucraina", ha dichiarato il governo in un comunicato stampa. Alla conferenza potrebbe partecipare anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo quanto scrive il quotidiano svizzero Nzz. Secondo indiscrezioni, sono attesi leader da 80-100 Paesi provenienti da Europa, Africa, America Latina e Medio Oriente.