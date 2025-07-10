Confcommercio, indice di povertà ai massimi da inizio anno

A giugno 2025, secondo le prime stime, il Mic, il Misery Index, sale a 10,8, quattro decimi in più su maggio, portandosi ai massimi dell'ultimo anno. Il dato è sintesi di un aumento dell'inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d'acquisto (2,1%) e di una stabilizzazione della disoccupazione estesa al 7,3%.

E' quanto si legge in una nota del Centro studi di Confcommercio nella quale si spiega che: "in considerazione delle scarse modifiche attese sul versante dell'inflazione e dell'occupazione l'area del disagio sociale dovrebbe permanere anche in estate sui valori attuali, relativamente contenuti nonostante la revisione del tasso di disoccupazione effettuata dall'Istat abbia determinato un rialzo dell'indicatore per la prima parte del 2025".

"Qualche timore permane per la ripresa autunnale. Il persistere di molteplici elementi d'incertezza a livello internazionale e le difficoltà delle famiglie di tradurre gli aumenti di reddito in maggiori consumi rischia di compromettere le possibilità di una moderata crescita anche nell'ultima parte dell'anno rendendo più complicato sia il raggiungimento di una variazione del Pil dello 0,8% nel 2025, sia la tenuta del mercato del lavoro".