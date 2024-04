Cdm approva in via definitiva decreto sul progetto di vita

Il Cdm ha approvato in via definitiva l'ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità che riguarda il Progetto di vita. Si tratta del decreto più importante poichè serve a valutare le disabilità, a garantire una presa in carico completa della persona dal punto di vista sanitario, sociosanitario e sociale per superare le frammentazioni di prestazioni e servizi. Lo stesso decreto contiene la riforma delle procedure di accertamento dell'invalidità civile e quelle della valutazione multidimensionale che entreranno in vigore con una sperimentazione che partirà in alcune province dal 1 gennaio 2025.