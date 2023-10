Bus di linea a Mestre, 15 feriti in incidente

Un nuovo incidente ha coinvolto un autobus di linea a Mestre, in Via Carducci. Si tratta di un mezzo elettrico della stessa società del bus che, lo scorso anno, precipitò dal cavalcavia con 21 vittime. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha urtato un pilastro di un'abitazione in via Carducci, dopo aver attraversato la carreggiata. L'autista, che ha dichiarato di aver avuto un malore, è rimasto ferito, mentre quattordici passeggeri hanno riportato contusioni lievi. A partire da domani, il Comune di Venezia provvederà a sostituire gli autobus elettrici della società 'La Linea' con altri mezzi per garantire il servizio di trasporto.