Borsa: Tokyo, apertura in netto ribasso (-1,34%)

La Borsa di Tokyo arretra dai massimi di sempre e inizia l'ultima seduta in calo a fronte dell'apprezzamento dello yen - che ha seguito i dati sull'inflazione negli Stati Uniti più contenuta del previsto, e la possibilità di una riduzione dei tassi. In apertura il Nikkei segna una flessione dell'1,34% a quota 41.658,15, e una perdita di 565 punti. Sul fronte valutario, lo divisa nipponica interrompe la fase di indebolimento sul dollaro, trattando a 158,90, da 161,50, con gli analisti che non escludono un possibile intervento simultaneo delle autorità monetarie sul mercato, e sull'euro a 172,70 da 175. Un'ipotesi fin qui non confermata dal governo di Tokyo.