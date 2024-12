Si apre in rialzo, con il primo Ftse Mib, l'indice del listino principale che segna +0,24% ma immediatamente le vendite colpiscono i titoli di energia e utility e il listino cambia direzione e scivola in calo dello 0,18 per cento. Enel cede lo 0,93%, Italgas l'1,02%, Snam l'1,13%, Hera l'1,19% e Terna l'1,26% mentre Tiene Eni (+0,63%).