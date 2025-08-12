Martedì 12 Agosto 2025

Griglia invertita? Andiamoci piano

Leo Turrini
Griglia invertita? Andiamoci piano
12 ago 2025
In Spagna morto un bracciante mentre lavorava con 40 gradi

Oltre 1.700 persone morte per alte temperature da inizio estate

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri ad Alcarràs (Lleida), in Catalogna, dopo essersi sentito male mentre lavorava come bracciante in un'azienda agricola: lo riferiscono diversi media iberici. Secondo la polizia, le chiamate d'emergenza per le condizioni di questa persona sono arrivate attorno alle 16:45 di ieri, quando nella zona la temperatura rilevata era di circa 40 gradi. Al momento, le cause precise del decesso non sono ancora state accertate: si attende l'autopsia.

Il lavoratore deceduto era di origini romene e stava raccogliendo frutta quando si è sentito male, secondo le informazioni attualmente disponibili. Da inizio estate, in Spagna sono morte oltre 1.700 persone per cause legate alle alte temperature, secondo il Centro epidemiologico nazionale.

