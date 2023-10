Borsa: l'Europa chiude in rialzo, Londra +0,5%

Seduta positiva per le Borse europee, che leggono nei dati sull'inflazione tedesca e spagnola, in ulteriore decelerazione ad ottobre, segnali positivi per una fine della stretta monetaria mentre l'andamento tonico di Wall Street e le forti vendite sul petrolio hanno contribuito al buon andamento dei listini. Parigi è salita dello 0,44%, Londra dello 0,5%, Francoforte dello 0,2%.