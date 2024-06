Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano alle banche centrali. Dopo i dati sul mercato del lavoro ed il Pil negli Stati Uniti, si cercano ora spunti sulle decisioni della Fed sul taglio dei tassi. Resta alta l'attenzione per il primo turno delle elezioni politiche in Francia. Archiviano la seduta in calo Parigi (-1,03%) e Londra (-0,55%). In rialzo Francoforte (+0,3%).