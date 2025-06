Borse europee in calo dopo il ribasso delle vendite al dettaglio Usa

Ampliano il calo le principali Borse europee dopo il ribasso oltre le stime delle vendite al dettaglio negli Usa in maggio (-0,9%). Un dato che frena anche i contratti future sui listini americani. La peggiore è Madrid (-1,35%), preceduta da Milano (-1,15%), Francoforte (-0,76%), Parigi (-0,57%) e Londra (-0,25%). Si assesta a 94 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,1 punti al 3,45% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,51%. Stabile il dollaro a 0,86 euro, mentre sale quasi a 0,74 sterline. Il nuovo fronte di guerra tra Israele e l'Iran tiene alte le quotazioni del greggio (Wti +1,62% a 72,87 dollari al barile) e del gas naturale (+2,27% a 38,78 euro al MWh) per i timori di una chiusura dello stretto di Hormuz. In calo invece l'oro (-0,34% a 3.387,85 dollari l'oncia).

Soffrono in particolare le banche da Commerzbank (-3,11%) a Unicredit (-3%), maglia nera in Piazza Affari. Non fanno molto meglio Intesa (-2,5%), Popolare Sondrio (-2,33%) e Bper (-2,25%). Più caute Banco Bpm ed Mps (-1,52% entrambe) e Mediobanca (-1,45%).

In calo anche il comparto della difesa, da Leonardo (-1,77%) a Rheinmetall (-1,65%) e Thales (-1,3%). Difficoltà anche per il lusso da Burberry (-3,96%) a Kering (-3,73%), che smaltisce la sbornia della vigilia con l'arrivo di Luca De Meo da Renault (+0,84%). Positiva nel settore auto anche Stellantis (+0,6%) mentre si muove in controtendenza nel lusso Cucinelli (+3,19%) sull'onda lunga dell'inatteso rialzo delle vendite in Cina della vigilia. Rialzi per i petroliferi Saipem (+1,62%), Bp (+1,6%), TotalEnergies (+1,5%), Shell (+1,15%) ed Eni (+0,77%).