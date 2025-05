Le Borse europee chiudono in calo, in controtendenza rispetto a Wall Street. I mercati restano alla finestra in attesa delle decisioni della Fed e delle indicazioni che arriveranno dal presidente Jerome Powell. Sotto i riflettori anche i colloqui tra Usa e Cina sui dazi. In rosso Parigi (-0,91%), Francoforte (-0,58%) e Londra (-0,44%).