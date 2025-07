Bimbo scomparso: sentito un uomo e perquisita la sua casa

Un uomo è stato sentito in qualità di testimone e la sua abitazione è stata perquisita nell'ambito delle indagini per far luce sulla scomparsa di un bambino di 5 anni da un campeggio di Ventimiglia, in provincia di Imperia. L'uomo, che al momento non è indagato, avrebbe detto agli investigatori di aver incontrato Alain Bernard Ganao e, sentendolo dire 'papà, papà', lo avrebbe accompagnato ad un bivio. Al momento non risultano conferme a questa versione.