Al momento il governo tedesco non intende fornire missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina: lo ha dichiarato a Kiev il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius incontrando il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo l'agenzia di stampa Afp Pistorius ha dichiarato a un giornalista che, se "mi chiedessero se stiamo prendendo in considerazione questa possibilità, risponderei di no".