Attacco con droni in Siberia: Ucraina rivendica operazione storica

"Il capo dei servizi di sicurezza Vasyl Maliuk ha presentato un rapporto sull'operazione odierna. Un risultato assolutamente brillante. Raggiunto solo dall'Ucraina. Un anno, 6 mesi e 9 giorni dall'inizio della pianificazione all'esecuzione. La nostra operazione a più lungo raggio. Il nostro personale impegnato nella preparazione è stato ritirato in tempo dal territorio russo". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky dopo l'attacco con droni in territorio russo, fino alla Siberia. "L'Ucraina si sta difendendo, e giustamente, per far sentire alla Russia il bisogno di porre fine a questa guerra. La Russia ha iniziato e deve porvi fine".