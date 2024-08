Argentina, resta isolata la nave a rischio vaiolo delle scimmie

Restano in quarantena gli oltre venti membri dell'equipaggio della nave per il trasporto di cereali Ina Lotte, battente bandiera liberiana, bloccata dalle autorità sanitarie argentine nel Rio del Paranà, nei pressi di Puerto San Lorenzo, nella provincia di Santa Fe, per un caso sospetto di vaiolo delle scimmie. L'imbarcazione aveva lasciato l'Atlantico del nord il 12 luglio dopo essere entrata in un porto russo e olandese e due settimane dopo era arrivata in Brasile, dove è rimasta oltre una settimana nello scalo di Santos, prima di riprendere il largo verso l'Argentina. Secondo quanto riportano le tv locali, il personale medico salito a bordo ieri sera ha sottoposto ad un test almeno un membro dell'equipaggio che presentava sintomi compatibili col virus. Nessuno potrà sbarcare dalla nave fino a quando non si conosceranno gli esiti degli esami.