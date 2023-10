Aggressore apre il fuoco in 2 luoghi a Maine

La polizia di Lewiston ha reso noto che l'uomo ricercato per la strage di ieri nella città del Maine, che ha provocato almeno 22 morti e oltre 50 feriti, ha sparato in due luoghi e non tre come riportato in precedenza: lo scrive la Cnn. Le sparatorie sono avvenute nella sala da bowling Sparetime Recreation e nel ristorante-bar Schemengees Bar & Grille Restaurant. Testimoni oculari hanno affermato di aver visto persone scappare dalla sala da bowling. Lewiston si trova a circa 58 km a nord di Portland ed è la seconda città più grande dello Stato. In precedenza, i media americani avevano parlato anche di una sparatoria in un centro di distribuzione della catena di grandi magazzini Walmart. Joe Biden è stato informato ieri della sparatoria nel Maine, mentre l'Fbi è scesa in campo per aiutare la polizia nella caccia al presunto autore della strage, identificato nel 40enne Robert Card E' un istruttore di armi nelle riserve dell'esercito americano ed 'è armato e pericoloso', ha segnalato la polizia, che ha diramato le immagini dell'aggressore.