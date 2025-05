Agenzia delle Entrate: chiuse duemila false partite Iva, recuperati 2,5 miliardi dalle big tech

Sulle false partite Iva "Stiamo lavorando bene", nel 2025 "ad oggi fino al 30 aprile abbiamo intercettato e chiuso duemila partite Iva. Sono diecimila i soggetti intercettati dal 2023. Stiamo parlando di falsi imprenditori, soggetti che avviano attività in frode, che chiudono la partita Iva entro pochi mesi. E' anche concorrenza sleale". Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, lo ha indicato intervenendo al Festival dell'Economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

Sulle partite Iva, "è una attività che porteremo avanti sempre con maggiore convinzione".

Altro fronte, le big tech: "L'Italia è stata una dei primi Paesi ad avviare attività di controllo in questo settore. Abbiamo recuperato nelle tasse dello Stato circa due miliardi e mezzo di euro. Abbiamo interesse a che queste aziende vengano e investano in Italia, assumano e creino ricchezza in Italia, ma devono farlo in modo corretto", "è giusto che paghino le imposte in Italia".