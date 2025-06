"L'Europa lo dice ma ancora non lo ha fatto, vediamo se lo fanno loro per primi". Così il presidente degli Stati Uniti, a margine del G7, ha risposto a una domanda sulle pressioni dell'Europa sugli Usa affinché aumentino le sanzioni alla Russia. Perché aspettare? "Perché aspetto di vedere se un accordo verrà firmato o meno - ha risposto -. Non dimenticate che le sanzioni ci costano tantissimo, parliamo di miliardi di dollari".