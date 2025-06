Lautaro Martinez: "L'Inter pronta per il Mondiale per Club contro il Monterrey"

"Quello che è successo è stato duro, ma ora non c'è tempo per pensarci. Dobbiamo voltare pagina, pensare a questa nuova competizione ed essere forti mentalmente, reagire subito. Assorbendo le idee del mister". A dirlo è Lautaro Martinez, che ha parlato dal ritiro nerazzurro in vista dell'esordio nel nuovo Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. "Ogni volta che inizia una competizione l'Inter sa che deve arrivare in fondo, questa cosa deve essere chiara - ha proseguito il capitano nerazzurro -. Stiamo lavorando bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo le Nazionali". Su Chivu: "Con il mister ci siamo sentiti al telefono prima, abbiamo parlato un po' delle sue idee di gioco e di lavoro, la pensiamo allo stesso modo. È un allenatore che vuole vincere e queste cose a noi piacciono".