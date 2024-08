Abodi a Egonu, il mio abbraccio vale ancora di più oggi

Cara Paola, il mio abbraccio va ben oltre quel giorno speciale e vale ancor di più oggi. Il rispetto e l'educazione si coltivano quotidianamente, per sconfiggere ignoranza, inciviltà e insensibilità. Insieme". Così, in un post sui social, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, si rivolge all'azzurra del volley Paola Egonu dopo che nella notte è stato vandalizzato il murale a lei dedicato davanti al Palazzo delle federazioni, in viale Tiziano, a Roma.