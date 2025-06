Macron in Groenlandia: Solidarietà UE e Esercitazioni Militari per la Sicurezza Artica

"La Groenlandia non è in vendita". A una manciata di ore dal G7, a metà strada tra Europa e Americhe, il presidente francese Emmanuel Macron ha organizzato a sorpresa una tappa intermedia nel territorio artico a pochi giorni dal paventare di Washington piani militari sulla Groenlandia e Panama, in linea con quanto più volte reiterato dal tycoon. "Nessuno in Europa pensa che la Groenlandia sia in vendita o che possa essere conquistata", sono state le parole di Macron. "Sono venuto per esprimere la solidarietà della Francia e dell'Unione Europea per la sovranità e l'integrità territoriale di questo territorio e per affrontare le sue sfide, che sono quelle della crescita economica, dell'emergenza climatica, dell'istruzione", ha aggiunto il presidente francese in un punto stampa congiunto con la premier danese Mette Frederiksen.

Macron ha anche annunciato "esercitazioni militari congiunte con i Paesi della regione per la sicurezza dell'Artico". E ha esplicitato che i Paesi europei vogliono accelerare con la Groenlandia "la messa in opera di partenariati" sui metalli di cui il Paese è ricco, come terre rare e grafite. Parlando del conflitto tra Israele e Iran Macron ha escludo che il presidente russo Vladimir Putin possa fare da mediatore", contraddicendo ancora una volta Trump.