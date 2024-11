Fantastica novità di WhatsApp: trascrive (anche in italiano) i messaggi vocali. Come fare

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzione che consente la trascrizione dei messaggi vocali, rendendo l'app più accessibile e comoda per gli utenti di tutto il mondo, inclusi quelli di lingua italiana.

La funzione di trascrizione permette agli utenti di convertire i messaggi vocali in testo, facilitando la partecipazione alle conversazioni, specialmente per coloro che potrebbero avere difficoltà a sentire i messaggi audio. Questa innovazione è particolarmente utile in ambienti rumorosi o per chi ha problemi di udito, poiché consente di leggere il contenuto invece di ascoltarlo.

Per attivare la trascrizione dei messaggi vocali, gli utenti devono seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp e andare su Impostazioni Selezionare Chat Trovare e attivare l'opzione Trascrizione dei messaggi vocali

Una volta attivata, gli utenti possono trascrivere un messaggio vocale tenendo premuto sul messaggio stesso e selezionando l'opzione Trascrivi

Le trascrizioni vengono generate localmente sul dispositivo dell'utente, garantendo che nessun dato venga inviato a server esterni. Ciò significa che i messaggi vocali rimangono privati e sicuri. Inoltre, per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare pacchetti linguistici specifici; attualmente sono disponibili pacchetti per diverse lingue tra cui italiano, inglese, spagnolo e altre.

Questa nuova funzione è stata introdotta per rendere più accessibile WhatsApp, migliorando l'esperienza degli utenti con problemi di udito; permette inoltre di leggere rapidamente i messaggi vocali lunghi senza doverli ascoltare completamente e facilita la ricerca nei testi trascritti permettendo di trovare rapidamente informazioni specifiche.

Attualmente, la funzione è in fase di test con un gruppo selezionato di beta tester e sarà gradualmente disponibile a un pubblico più ampio nelle prossime settimane. Gli utenti possono aggiornare WhatsApp dal Google Play Store o dall'App Store per accedere a questa novità.

In conclusione, la nuova funzione di trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusività e comodità nell'uso dell'app. Con questa funzionalità, WhatsApp non solo migliora l'accessibilità per tutti gli utenti ma offre anche un modo più efficiente di gestire le comunicazioni quotidiane.