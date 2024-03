Sony Playstation 5 Pro arriverà a Natale

Le specifiche tecniche della PS5 Pro, trapelate a più riprese nelle scorse settimane sono state confermate come autentiche, e la console nella sua versione più performante potrebbe arrivare durante le festività natalizie del 2024.

Secondo alcune fonti interne al colosso Sony, che hanno preferito rimanere anonime in quanto non autorizzate a discutere i piani aziendali, la documentazione trapelata dal canale YouTube Moore’s Law is Dead e relativa alla nuova console, sarebbe reale, nonostante le critiche rivolte al divulgatore e alle specifiche divulgate. Anche l’autorevole sito americano Insider Gaming conferma che la documentazione trapelata proviene da un portale per sviluppatori PlayStation, che è stata inviata questa settimana a un più ampio gruppo di sviluppatori di terze parti.

All'inizio del 2023 era già trapelata la notizia che la PS5 Pro, indicata col nome in codice “Trinity”, punterà a migliorare e mantenere costanti gli FPS a risoluzione 4K, introducendo una nuova "modalità prestazioni" per la risoluzione 8K e un ray tracing accelerato. Inoltre, era stato riferito che Trinity avrebbe avuto 30 WGP e 18000mts di memoria.

Gli ultimi documenti che sono circolati hanno anche confermato:

Rendering più veloce del 45% rispetto alla PS5

del 45% rispetto alla PS5 Ray-tracing 2-3 volte superiore (4 volte in alcuni casi)

(4 volte in alcuni casi) 33.5 Teraflops

PSSR ( PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling ), soluzione di upscaling/antialiasing

( ), soluzione di upscaling/antialiasing Il supporto per risoluzioni fino a 8K è previsto per future versioni del SDK

è previsto per future versioni del SDK Architettura di apprendimento automatico personalizzata

personalizzata Acceleratore AI, che supporta 300 TOPS di calcolo a 8 bit / 67 TFLOPS di calcolo in virgola mobile a 16 bit

Queste specifiche tecniche, se confermate, promettono di portare la PS5 Pro a un nuovo livello di prestazioni decisamente elevato, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco ancora più immersiva e dettagliata.

Con il supporto per risoluzioni fino a 8K e un significativo miglioramento nel ray tracing, la PS5 Pro si prefigge di stabilire nuovi standard per il gaming su console.

La conferma di queste specifiche tecniche aumenta l'attesa per il lancio della console, previsto per le festività del 2024, e promette di offrire agli appassionati di videogiochi un'esperienza senza precedenti.