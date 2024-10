mySMART Diary: la rivoluzionaria web app per la gestione dei disturbi alimentari

L'innovazione tecnologica sta aprendo nuove frontiere nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA). La Fondazione per la Sostenibilità Digitale ha recentemente presentato mySMART Diary, una rivoluzionaria web app che promette di trasformare l'approccio terapeutico a queste patologie sempre più diffuse, soprattutto tra i giovani.

Sviluppata in collaborazione con colossi del settore tecnologico come Microsoft Italia e Almawave, mySMART Diary si propone come un prezioso alleato per psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili nella gestione dei pazienti affetti da DCA. L'app sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire un supporto personalizzato, combinando il monitoraggio delle abitudini alimentari con tecniche di mentalizzazione all'avanguardia.

Il funzionamento di mySMART Diary è tanto semplice quanto innovativo. I pazienti possono utilizzare il proprio smartphone per registrare comportamenti alimentari, eventi scatenanti ed emozioni associate. Queste informazioni attivano l'intelligenza artificiale, che suggerisce la lettura di storie specifiche e invita l'utente a riflettere su di esse. Attraverso questo dialogo interattivo, l'IA elabora un profilo di mentalizzazione del paziente, valutando la sua capacità di comprendere pensieri ed emozioni propri e altrui.

Uno degli aspetti più interessanti di mySMART Diary è la dashboard dedicata ai terapeuti. Q uesto strumento permette ai professionisti di visualizzare i profili di mentalizzazione dei pazienti e monitorarne i progressi nel tempo, ottimizzando così il percorso terapeutico.

La privacy degli utenti è stata una priorità nello sviluppo dell'app. mySMART Diary utilizza un motore di IA "stateless" che non mantiene memoria delle interazioni passate, garantendo la massima riservatezza dei dati sensibili. Inoltre, l'applicazione è stata sviluppata seguendo rigorosi standard di sostenibilità, in linea con la prassi UNI 147:2023.

Il progetto mySMART Diary non si ferma qui. Presto verrà testato presso strutture sanitarie di rilievo, come il reparto di psicoterapia dei Servizi Psichiatrici del Canton Grigioni in Svizzera e l'Azienda USL di Bologna. Le prospettive future sono entusiasmanti: si prevede che l'app possa evolversi per essere utilizzata direttamente dai pazienti, aiutandoli a identificare precocemente comportamenti a rischio e aumentare la consapevolezza sui disturbi alimentari.

Il successo di mySMART Diary è il frutto di una collaborazione sinergica tra diversi attori del mondo tecnologico e sanitario. Oltre ai già citati Microsoft Italia e Almawave, hanno contribuito al progetto anche Deda Next, DXC Technology Italia, R1 Group e Sopra Steria. Questa partnership multidisciplinare dimostra come l'unione di competenze diverse possa portare a soluzioni innovative capaci di fare la differenza nella vita delle persone.

In conclusione, mySMART Diary rappresenta un esempio concreto di come l'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale possano avere un impatto positivo sulla salute mentale e il benessere delle persone. Questa web app non solo offre un supporto prezioso ai terapeuti, ma ha il potenziale per migliorare significativamente la qualità della vita di chi soffre di disturbi alimentari, aprendo nuove strade nel trattamento di queste complesse patologie.