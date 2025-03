Meta AI approda in Europa: ecco cosa farà l'intelligenza artificiale sui social

Roma, 20 marzo 2025 - Novità da Meta: la compagnia madre di Instagram, Facebook e Whatsapp ha annunciato il lancio di Meta AI, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, in 60 nuovi paesi tra cui quelli dell'Unione Europea a partire da questa settimana, più di un anno dopo il debutto negli Stati Uniti. Questa operazione porterà il servizio a essere disponibile in oltre 100 paesi a livello globale, rendendola la più ampia implementazione di un prodotto AI mai realizzata dall'azienda. In una nota viene evidenziato che Meta AI sarà integrato nelle app del gruppo, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, e supporterà sei lingue europee, incluso l'italiano.

Presentato per la prima volta nel settembre 2023 negli Stati Uniti, Meta AI ha già raggiunto 700 milioni di utenti mensili. L'assistente è basato sulla famiglia di modelli linguistici LLaMA di Meta ed è pensato per competere con altre soluzioni AI come ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), e Claude (Anthropic), sfruttando la vasta base di utenti dei servizi di Meta, che superano i tre miliardi di persone.

Secondo Meta il servizio sta "trasformando la modalità con cui le persone interagiscono con il mondo che le circonda, migliorando le interazioni social, superando le barriere fisiche e linguistiche, e semplificando le attività quotidiane rendendole più intuitive". Tra le funzionalità principali, gli utenti possono utilizzare Meta AI nelle chat di gruppo su WhatsApp per pianificare viaggi, organizzare eventi o risolvere discussioni. Inoltre, l’assistente suggerirà contenuti pertinenti, come post e video, in base agli interessi personali.

Questo lancio rappresenta un passo significativo per Meta in Europa, soprattutto dopo che, nel luglio 2024, l'azienda aveva deciso di non rendere disponibili i suoi modelli AI più avanzati a causa delle incertezze normative legate all'AI Act e al Gdpr. Tuttavia, dopo aver chiarito le proprie politiche di conformità, Meta è ora pronta a offrire il suo assistente AI al pubblico europeo. "Ci è voluto più tempo di quanto avremmo desiderato per portare la nostra tecnologia AI nelle mani delle persone in Europa, dato che continuiamo a navigare nel suo complesso sistema normativo, ma siamo felici di essere finalmente arrivati a questo punto", rimarca l'azienda nel comunicato. "Guardando al futuro, la nostra ambizione è rendere i prodotti di intelligenza artificiale accessibili a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. Abbiamo continuato ad aggiungere nuove funzioni intelligenti negli Stati Uniti, tra cui le capacità di personalizzazione e memoria, oltre a estendere le funzionalità creative, come AI Studio, in più mercati a livello globale. Siamo entusiasti di vedere come Meta AI plasmerà il futuro delle esperienze social in Europa".