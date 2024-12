La luna di dicembre 2024 sarà la più alta fino al 2042. Ecco il giorno migliore per ammirarla

Roma, 17 dicembre 2024 – Nel cielo notturno di dicembre 2024, la luna raggiungerà una posizione straordinaria: la luna piena di dicembre 2024 sarà infatti la più alta che potremo vedere fino al 2042, a causa della combinazione tra il ciclo di precessione nodale della luna e il solstizio d’inverno. Questo fenomeno, dovuto all'inclinazione dell'orbita lunare rispetto all'eclittica terrestre, renderà il satellite particolarmente visibile e luminoso nelle ore serali.

La Luna Fredda o Luna della Notte Lunga

Durante l’inverno, la luna piena raggiunge la sua massima altezza nel cielo notturno, soprattutto nell’emisfero boreale. Accade a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre, che porta la luna a seguire una traiettoria più elevata rispetto ad altri periodi dell’anno. Nella tradizione anglosassone, la luna piena di dicembre viene chiamata “Luna Fredda” o “Luna della Notte Lunga”, nomi legati al clima invernale e alle notti particolarmente lunghe tipiche di questo periodo. È un fenomeno che accompagna il solstizio d’inverno, segnando il momento in cui il sole raggiunge la sua minima altezza nel cielo, mentre la luna si trova nella posizione opposta, particolarmente luminosa e alta.

Perché la luna di dicembre 2024 sarà così alta?

La luna piena di dicembre sarà quindi protagonista di uno spettacolo celeste suggestivo, con una traiettoria che attraverserà il punto più alto nel cielo rispetto all'orizzonte, un evento che si verifica ciclicamente ma che quest'anno raggiungerà un picco significativo. C’è da sapere che la luna segue un ciclo chiamato ciclo di precessione nodale, della durata di 18,6 anni, che determina l’altezza massima e minima della luna piena nel cielo. Nel 2024, ci troviamo in una fase favorevole di questo ciclo, che spinge la luna a un’altezza eccezionalmente elevata. A dicembre, la luna piena si trova dunque in opposizione al sole: quando il sole è al suo punto più basso nel cielo (durante il solstizio d’inverno nell’emisfero boreale), la luna segue invece una traiettoria opposta, apparendo molto alta sopra l'orizzonte. L’orbita della luna è inclinata di circa 5 gradi rispetto all’eclittica (il piano orbitale terrestre). Periodicamente, questa inclinazione si combina con l’inclinazione terrestre, portando la luna piena di dicembre a raggiungere una posizione massima nel cielo.

Quando osservare la luna piena alta

Dopo la Super Luna, gli appassionati di astronomia avranno l'occasione perfetta per osservare e fotografare il nostro satellite naturale in condizioni ottimali, approfittando delle notti limpide e del contrasto con il cielo invernale. La particolare altezza della luna, infatti, ridurrà le interferenze atmosferiche, regalando un'immagine più nitida e brillante. Il momento più suggestivo per osservarla? Sicuramente la notte del solstizio, il prossimo 21 dicembre. Il solstizio d’inverno segna il giorno più corto e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero boreale. Questo evento astronomico avviene quando il Sole raggiunge il punto più basso nel cielo, allineandosi al Tropico del Capricorno. In questa data, il cielo notturno diventa particolarmente scuro e favorevole per l’osservazione della luna, delle stelle e di altri fenomeni celesti, fra cui due importanti sciami meteorici. In questi giorni si sta giusto verificando una pioggia di stelle cadenti fra le più spettacolare dell’anno, visibili fino a fine dicembre, con maggior intensità dal 4 dicembre a stasera, 17 dicembre.