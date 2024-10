Eclissi anulare di sole oggi: dove, come e quando vederla (anche in streaming)

Oggi, 2 ottobre 2024, gli appassionati di astronomia di tutto il mondo attendono con trepidazione un evento celeste spettacolare: l'ultima eclissi solare anulare dell'anno. Questo fenomeno, noto anche come "anello di fuoco", si verifica quando la Luna passa davanti al Sole, creando un effetto visivo mozzafiato.

Dove sarà visibile l'eclissi

Diciamolo subito: purtroppo, l'eclissi anulare non sarà visibile dall'Italia, nemmeno parzialmente. I fortunati che potranno godere di questo spettacolo celeste si trovano principalmente in Sud America e in alcune parti dell'Oceania. In particolare, l'eclissi anulare completa sarà visibile in Cile e Argentina, mentre altri paesi del Sud America e dell'Oceania potranno assistere a un'eclissi parziale.

Orari dell'evento

L'eclissi inizierà alle 17:42 ora italiana (15:42 UTC) con una fase parziale visibile nell'Oceano Pacifico meridionale. La fase anulare vera e propria avrà inizio alle 18:50 ora italiana, sempre nel Pacifico. Per vedere il cielo oscurato in Cile e Argentina, dovremo attendere tra le 22:20 e le 22:30 ora italiana. Un momento particolarmente emozionante si verificherà sull'Isola di Pasqua (Rapa Nui) poco prima che l'eclissi raggiunga il Sud America continentale. Il momento di massima centralità dell'eclissi anulare è previsto per le 20:45 ora italiana. L'intero evento si concluderà alle 23:47, quando terminerà anche la fase parziale

Durata e visibilità

L'anello di fuoco, visibile nelle zone di Cile e Argentina interessate dall'eclissi totale, avrà una durata di 7 minuti e 25 secondi. Si stima che circa 175.000 persone avranno la possibilità di osservare direttamente questo fenomeno nella sua completezza.

Come seguire l'evento dall'Italia

Anche se non sarà visibile direttamente dal nostro paese, gli appassionati italiani potranno seguire questo spettacolare evento astronomico grazie a diverse dirette streaming online:

Il canale YouTube di Time and Date trasmetterà una diretta a partire dalle 19:15 ora italiana. Anche il sito ufficiale della NASA offrirà una copertura in diretta dell'eclissi sul suo canale YouTube NASA TV. L'Osservatorio Virtuale del Bellatrix trasmetterà l'evento in streaming sul proprio sito web e canale YouTube e lo stesso farà il sito Astronomy.com fornirà una diretta streaming dell'eclissi con commenti di esperti.Infine il Virtual Telescope Project, gestito dall'astrofisico Gianluca Masi, trasmetterà l'eclissi in diretta sul suo sito web e canale YouTube.

Grazie a queste opzioni, sarà possibile ammirare comodamente da casa questo raro fenomeno celeste, con immagini in alta definizione e commenti di esperti che ne spiegheranno tutti i dettagli scientifici. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a questo straordinario spettacolo astronomico!

Curiosità sull'eclissi

Questa eclissi anulare è particolarmente interessante perché coinvolge una "microluna", ovvero la Luna si trova in un punto della sua orbita più distante dalla Terra. Ciò significa che il disco lunare apparirà più piccolo, riuscendo a coprire solo l'87% del disco solare nel momento di massima eclissi.

Prossime eclissi

Per chi si fosse perso questo evento, la prossima eclissi solare è prevista per il 29 marzo 2025 e sarà parzialmente visibile dall'Italia. La prossima eclissi anulare, invece, si verificherà il 17 febbraio 2026, ma purtroppo non sarà visibile dal nostro paese.

In conclusione, anche se non potremo osservare direttamente questo spettacolare fenomeno celeste, l'eclissi anulare del 2 ottobre 2024 rimane un evento astronomico di grande interesse, che ci ricorda la meraviglia e la complessità del nostro sistema solare.