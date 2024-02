Ecco Digital Selfie, la app di Talent Garden che aiuta a trovare lavoro con la realtà aumentata

Talent Garden, leader nel settore della formazione digitale, ha lanciato Digital Selfie, un'applicazione rivoluzionaria progettata per Apple Vision Pro, il visore per la realtà aumentata di Apple.

In collaborazione con Magnetic Media Network, noto per l'integrazione di soluzioni avanzate nel mercato B2B, Digital Selfie promette di trasformare le opportunità di formazione e di aprire nuove porte nel mondo del lavoro.

L'Innovazione di Digital Selfie

Digital Selfie, un'innovativa applicazione di realtà aumentata, promette di cambiare il modo in cui gli utenti affrontano la ricerca di lavoro e la formazione professionale. Con una semplice registrazione e un test gratuito, gli utenti possono ottenere la propria "identità digitale". Questo profilo non solo aiuta a scoprire le competenze e le inclinazioni personali, ma fornisce anche consigli personalizzati dalla comunità di esperti di Talent Garden.

Il uturo dell'educational technology

I ruoli proposti da Digital Selfie, come "Digital Enthusiast", "Creative Thinker", "Data Driven", "Problem Solver" e "People Centric", mirano a valorizzare il potenziale professionale degli utenti nel settore digitale. Utilizzando la tecnologia di realtà aumentata offerta da Apple Vision Pro, l'applicazione offre un'esperienza immersiva e coinvolgente che è la chiave per guidare gli utenti verso le migliori opportunità di carriera nel mondo digitale.

Il pensiero del fondatore

Davide Dattoli, fondatore e Presidente di Talent Garden, esprime entusiasmo per questo nuovo progetto. "Siamo orgogliosi di guidare questa nuova era dell'educazione con Vision Pro. Digital Selfie rende più semplice seguire le proprie passioni e mettere in mostra le proprie competenze, permettendo agli utenti di individuare le migliori opportunità di carriera digitali", afferma Dattoli, evidenziando l'impegno di Talent Garden nel ridurre il mismatch nel mercato del lavoro tecnologico.

Trasformare il mondo della formazione

Con Digital Selfie, Talent Garden si propone di trasformare radicalmente il modo in cui le persone si formano e trovano lavoro nel mondo digitale. Attraverso l'uso innovativo della realtà aumentata e la collaborazione con tecnologie all'avanguardia come Apple Vision Pro, l'applicazione si posiziona come un leader nel settore dell'educational technology, offrendo agli utenti la chiave per sbloccare il loro pieno potenziale nelle professioni del futuro.