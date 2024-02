Dal 29 febbraio WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni cellulari: ecco marche e modelli

Il mondo della tecnologia è in costante evoluzione, e questa volta tocca a WhatsApp annunciare un cambiamento significativo che influenzerà diversi utenti di smartphone in tutto il mondo.

A partire dal 29 febbraio 2024, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti, smetterà di funzionare su alcuni dispositivi considerati particolarmente obsoleti.

Questa decisione arriva come conseguenza dell'ultimo aggiornamento dell'app di Meta, società madre di WhatsApp, che introdurrà delle specifiche tecniche non compatibili con alcuni modelli di smartphone più datati. Ciò significa che i proprietari di alcuni dispositivi Samsung, iPhone, Huawei e altri marchi dovranno prepararsi a trovare alternative per la messaggistica istantanea.

L'obsolescenza dei dispositivi è una realtà inevitabile nel mondo della tecnologia, e WhatsApp ha spiegato che i motivi di questa sospensione sono legati al software. Con il passare del tempo, i dispositivi più vecchi diventano sempre meno capaci di supportare le nuove funzionalità dell'app, e ricevere aggiornamenti fondamentali per la sicurezza informatica diventa sempre più difficile.

Ecco l'elenco completo dei modelli di smartphone su cui WhatsApp smetterà di funzionare a partire dal 29 febbraio:

Samsung:

- Galaxy Core

- Galaxy Trend Lite

- Galaxy Ace2

- Galaxy s3 Mini

- Galaxy Trend II

- Galaxy X2

Apple:

- iPhone 6S

- iPhone SE

- iPhone 6S Plus

LG:

- Optimus L3

- Optimus L5

- Optimus F5

- Optimus L7

- Optimus F3

- Optimus F3Q

- Optimus L2

- Optimus L4

- Optimus F6

- Ativar

- Lucid 2

- Optimus F7

Huawei:

- Ascend Mate

- Ascend G740

- Ascend D2

Altri Marchi:

- Sony Xperia M

- Lenovo A820

- ZTE V956 – UMI X2

- ZTE Grand S Flex

- ZTE Grande Memo

- Faea F1

- THL W8

- Wiko Cink Five

- Winko Darknight

- Archos 53 Platinum

WhatsApp ha sottolineato che, per restare al passo con i nuovi sviluppi tecnologici, è consuetudine interrompere il supporto per i sistemi più obsoleti. Gli utenti interessati riceveranno un promemoria sui loro dispositivi, nel caso si trovino nella lista dei dispositivi non più supportati.

Se il tuo smartphone è sulla lista, è consigliabile esplorare alternative per la messaggistica istantanea e considerare l'opzione di aggiornare il dispositivo per continuare a utilizzare WhatsApp. Resta informato e preparato per questo cambiamento che avrà un impatto su molti utenti di smartphone in tutto il mondo.