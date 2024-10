Nuova cometa in arrivo nei cieli italiani. Si annuncia spettacolare e molto luminosa

Una nuova e spettacolare cometa sta per fare il suo ingresso nei nostri cieli, promettendo uno spettacolo celeste che potrebbe superare persino quello offerto dalla famosa cometa Lovejoy nel Natale del 2011. Questa nuova arrivata, temporaneamente denominata A11bP7I, è stata scoperta il 27 settembre scorso dai telescopi scientifici situati alle Hawaii.

Gli astronomi sono particolarmente entusiasti di questa scoperta, poiché A11bP7I appartiene alla famiglia delle comete radenti di Kreutz, note per passare estremamente vicino al Sole. Queste comete sono spesso protagoniste di spettacoli celesti mozzafiato, e A11bP7I non sembra fare eccezione. L'astrofisico Gianluca Masi, che ha osservato la cometa attraverso uno degli strumenti del Virtual Telescope Project, ha dichiarato che l'orbita di A11bP7I la rende "una cometa speciale, di quelle spericolate che passano radenti al Sole". Questo passaggio ravvicinato, previsto per il 28 ottobre, potrebbe renderla incredibilmente luminosa.

Una cometa ripresa nel suo momento di massima luminosità

Le previsioni attuali suggeriscono che A11bP7I potrebbe raggiungere una magnitudine compresa tra -5 e -7, superando addirittura la luminosità di Venere. Se queste stime si riveleranno accurate, la cometa potrebbe essere visibile ad occhio nudo persino in pieno giorno, offrendo uno spettacolo celeste davvero straordinario.Tuttavia, è importante ricordare che le comete sono notoriamente imprevedibili. Come ha sottolineato Masi, citando l'astronomo David Howard Levy, "le comete sono come i gatti: hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono". C'è sempre la possibilità che il nucleo della cometa si frammenti avvicinandosi al Sole, riducendo così la sua luminosità.

Nonostante questa incertezza, l'entusiasmo tra gli astronomi e gli appassionati di astronomia è palpabile. Se A11bP7I manterrà le sue promesse, potremmo assistere allo spettacolo cometario più impressionante degli ultimi decenni. Per ora, la cometa si trova nella costellazione dell'Idra ed è visibile poco prima dell'alba, bassa a sud-est, ma solo con l'ausilio di telescopi di buone dimensioni. Tuttavia, la sua luminosità sta aumentando regolarmente, e gli astronomi sono ottimisti sul fatto che diventerà sempre più facile da osservare man mano che si avvicina al suo perielio.

In conclusione, mentre attendiamo con trepidazione il passaggio di A11bP7I, possiamo solo sperare che questa nuova "regina dei cieli" ci regali uno spettacolo indimenticabile, degno erede della magnifica Lovejoy che illuminò i nostri cieli natalizi nel 2011. Che si prepari il palcoscenico celeste: il mese di ottobre potrebbe davvero passare alla storia per i suoi spettacoli cometari!