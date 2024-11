Chatgpt consulente sentimentale: la nuova frontiera dell’IA

Roma, 7 novembre 2024 – Può Chatgpt aiutarti nella tua relazione sentimentale? In un mondo dove la tecnologia è protagonista, il famoso modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, è in grado di comprendere e generare testi in modo molto naturale su una vasta gamma di argomenti, simulando l’attività della mente umana.

Finora i ragazzi l’hanno utilizzata come supporto nella scrittura, per i compiti a scuola, come enciclopedia, o suggeritore di temi e risposte a quiz. Ma c’è una nuova frontiera e ne parla il quotidiano spagnolo El Pais. In un momento storico in cui iniziare una nuova conoscenza amorosa è sempre più difficile, Chatgp è diventato anche un consulente sentimentale. Il tuo ragazzo sta facendo ghosting? Stai scivolando in una relazione tossica? Te lo dice l’intelligenza artificiale. Basta inserire nella ricerca di Chatgpt le chat di Whatsapp con la persona interessata e l’IA darà il suo verdetto.

“Non saper gestire l'incertezza del primo passo, la paura del rifiuto o le cattive esperienze passate sono all'origine di traumi che possono essere difficili da superare” spiega Elena Daprà, della Scuola Ufficiale di Psicologia di Madrid. Ma rivolgersi a una macchina per questioni di cuore può essere assai deludente.

Utente alle prese con Chatgpt. (pexels)

La novità sta spopolando su Tik Tok. Cercando ‘Chatgpt’ appaiono migliaia di video, registrati da giovani utenti, che hanno accettato di affidare nelle ‘mani’ dell’intelligenza artificiale la propria relazione o conoscenza amorosa. Questi filmati iniziano con frasi molto simili tra loro: “Da qualche settimana ho conosciuto una persona, ma non l’ho più vista. Così ho chiesto a Chatgpt di analizzare la conversazione”.

Le risposte dell’intelligenza artificiale sono infinite e, appunto per questo, la conclusione delle stesse creatrici di contenuti è che la più grande ‘red flag’ (allarme) è l’aver deciso di sottoporre la propria relazione all’analisi di una macchina.

Sempre più spesso la psicologa Elena Daprá incontra adolescenti che le espongono problematiche amorose e confidano di aver ‘chiesto aiuto’ a Chatgpt. Rivolgersi a un terzo per consigli è già ‘sinonimo’ di insicurezza, sostiene Daprá. Bisogna poi tenere conto che, a differenza di un amico o conoscente, l’intelligenza artificiale analizza solo ed esclusivamente la conversazione scritta. È quindi solo a conoscenza di una parte della situazione (l’aspetto verbale), mentre ignora aspetti chiave (la comunicazione non verbale).

Il punto è capire perché sempre più persone, adolescenti in particolare, si rivolgo a Chatgpt, anche per problemi sentimentali. La prima motivazione, e forse quella preponderante, è che essendo una piattaforma, è sempre disponibile. Non meno importante il fatto che, essendo ‘artificiale’, non ha capacità di giudizio o stigmatizzazione.

Il ricorso alla tecnologia per consigli amorosi, non è propriamente una novità, sottolinea il sessuologo Bruno Martínez. Se una volta le persone si facevano leggere le carte oggi la macchina ha sostituito gli oracoli. Bisogna però essere coscienti di cosa sia Chatgpt: un motore di ricerca molto rapido dell’informazione disponibile sulla rete internet. Qualcosa di molto distante dalla mente umana. Le emozioni possono essere molto complesse da analizzare e una macchina è incapace di sentire. I consulenti robotici ‘sentimentali’ hanno ancora molto da imparare.